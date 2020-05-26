Российский боец рассказал, как фармакология помешала ему раскрыться в UFC

Один из первых российских бойцов в UFC Андрей Семенов рассказал «СЭ», как из-за неудачного выбора фармакологического препарата в 2002 году потерпел поражение, после чего покинул лигу.

Семенов провел в UFC два боя. В первом, 11 января 2002 года, он победил техническим нокаутом американца Рикардо Алмейду, а во втором, 10 мая 2002-го, уступил техническим нокаутом канадцу Ивану Салаверри.

— Чем объясните поражение во втором бою?

— Не был готов. И семейные обстоятельства, и другие факторы наложились друг на друга. Когда не готов, лучше отказываться от боя, сейчас уже понимаешь, что нельзя ехать на бой неподготовленным. Попробовал помочь себе фармакологией, хотя никогда толком этим не занимался и не разбирался. Получилось не очень хорошо.

— Кто посоветовал?

— Один доктор. Мы уже подумали: «Почему бы и нет? Наверное, поможет». У нас был тогда серьезный разрыв с американской подготовкой, мы, можно сказать, находились в каменном веке.

— Чем те таблетки должны были помочь? Поднять выносливость?

— Да, как тогда казалось.

— Вадим Финкельштейн (глава М-1) рассказывал, что вас после боя выносили на руках, вы даже идти не могли от усталости.

— У меня было что-то вроде обезвоживания. Я сам, просматривая тот бой, понимал, что могу что-то сделать, но не хватало сил довести прием до конца. Вроде получалось что-то делать, попадать, но в завершении действия все шло не так. Не контролировал ни бой, ни себя.

— Когда пришли в себя после того поединка?

— Практически сразу. Я все понимал и чувствовал, но было тяжело. Не скажу, что умер там, но просто не было сил.

— Если бы выиграли, остались бы в UFC, или все равно бы ушли?

— Остался бы, думаю. У меня была возможность выступить там еще раз, может, даже приехать в Америку и остаться там. Не сложилось из-за обстоятельств личного плана.

Семенов выступал с 1998 по 2013 годы. На его счету 35 побед, 9 поражений и 2 ничьи в ММА. (Илья Андреев)