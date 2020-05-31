Сакаи победил Иванова раздельным решением судей на UFC on ESPN 9

Бразилец Аугусто Сакаи в соглавном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) победил болгарина Благоя Иванова раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 27-30. Встреча прошла в тяжелом весе.

На счету 29-летнего Сакаи 15 побед, 1 поражение и 1 ничейный результат. У 33-летнего Иваноdа 18 побед и 4 поражения.

Турнир возглавит бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом. Встреча пройдет в полусреднем весе.

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Коэффициент БК «Лиги Ставок» на победу Вудли — 1,50, а на победу Бернса — 2,55.

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