Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    MMA   //    UFC 249

Шестаков считает, что Хабибу все равно, с кем биться

03:35
Теги:

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о следующем бое чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он должен встретиться с обладателем временного пояса американцем Джастином Гэтжи.

— Мне кажется, Хабибу вообще все равно, с кем биться, — цитируют Шестакова «Известия». — Он силен как в стойке, так и в партере, так что не особо важно, кто стал его следующим соперником. Думаю, что с одним, что с другим Нурмагомедов дрался бы с одинаковым успехом. Уверен, что пока у Хабиба есть силы и здоровье, он точно никому не проиграет. Да, придется немного по-другому подготовиться к Гэтжи, но в итоговой победе россиянина я не сомневаюсь.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1009613/sevastian-terletckii/sotvori-sebe-turnir-kak-ufc-vozrozhdaet-mirovoi-sport

Опрос

проголосовало: 4652
Все опросы
Кто теперь должен стать соперником Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир