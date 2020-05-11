Шестаков считает, что Хабибу все равно, с кем биться

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился мнением о следующем бое чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Он должен встретиться с обладателем временного пояса американцем Джастином Гэтжи.

— Мне кажется, Хабибу вообще все равно, с кем биться, — цитируют Шестакова «Известия». — Он силен как в стойке, так и в партере, так что не особо важно, кто стал его следующим соперником. Думаю, что с одним, что с другим Нурмагомедов дрался бы с одинаковым успехом. Уверен, что пока у Хабиба есть силы и здоровье, он точно никому не проиграет. Да, придется немного по-другому подготовиться к Гэтжи, но в итоговой победе россиянина я не сомневаюсь.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА.