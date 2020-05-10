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«Раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем». Хабиб — о бое с Гэтжи

09:21
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter высказался о будущем бое против Джастина Гэтжи за титул чемпиона. Этой ночью американец победил Тони Фергюсона в пяти раундах и выбросил пояс временного чемпиона.

— В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышат в спину, если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы ещё повоюем, — написал Хабиб.

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