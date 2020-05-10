Нганну стремительно нокаутировал Розенструйка. Ваша реакция определенно такая же

Франсис Нганну за 20 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенструйка на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Экс-чемпион организации в двух весовых категориях Даниэль Кормье эмоционально отреагировал на это.

За последние четыре победных боя Нганну провел в октагоне всего лишь 2 минуты и 42 секунды. Франсис одержал в ММА 15 побед и потерпел 3 поражения. Он нанес Розенструйку первое поражение в карьере.

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Трансляция боя Фергюсон — Гэтжи и другие поединки UFC 249