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Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249. Поединок остановили в пятом рануде

08:02
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона. Фото UFC
9 мая. Джексонвилль. Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона. Фото UFC
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Американский боец Джастин Гэтжи победил соотечественника Тони Фергюсона в главном бое вечера на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Судья остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Тони потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван




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