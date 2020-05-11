Хабиб задался вопросом, в каком месяце лучше подраться с Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов задал подписчикам в Instagram вопрос, когда ему лучше провести бой с Джастином Гэтжи. Американец ранее нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона в пятом раунде главного боя UFC 249 и завоевал титул временного чемпиона.

«Салам алейкум! У меня вопрос. Как вы думаете: когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» — спросил Нурмагомедов в ролике, опубликованном в сториз.