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Хабиб задался вопросом, в каком месяце лучше подраться с Гэтжи

19:17
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов задал подписчикам в Instagram вопрос, когда ему лучше провести бой с Джастином Гэтжи. Американец ранее нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона в пятом раунде главного боя UFC 249 и завоевал титул временного чемпиона.

«Салам алейкум! У меня вопрос. Как вы думаете: когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» — спросил Нурмагомедов в ролике, опубликованном в сториз.

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