Хабиб задался вопросом, в каком месяце лучше подраться с Гэтжи
19:17
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов задал подписчикам в Instagram вопрос, когда ему лучше провести бой с Джастином Гэтжи. Американец ранее нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона в пятом раунде главного боя UFC 249 и завоевал титул временного чемпиона.
«Салам алейкум! У меня вопрос. Как вы думаете: когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» — спросил Нурмагомедов в ролике, опубликованном в сториз.
Хабиб Нурмагомедов pic.twitter.com/ilzRGvc4Zf— Великий Твитсби (@greattvetor) May 11, 2020
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