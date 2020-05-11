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Хабиб поддержал Фергюсона, которого доставили в больницу после боя с Гэтжи

00:15
Тони Фергюсон (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото UFC
Тони Фергюсон (слева) и Хабиб Нурмагомедов (справа). Фото UFC
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к американцу Тони Фергюсону. На турнире UFC 249 он проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи техническим нокаутом.

— Все, что случилось, осталось в прошлом, — написал Нурмагомедов в Twitter. — Тони, я надеюсь, что у тебя и твоей семьи все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой.

После победы Гэтжи заявил, что теперь ждет поединка с российским чемпионом. Бой Нурмагомедова с Фергюсоном не состоится. Их встреча срывалась пять раз из-за различных обстоятельств.

Фергюсон после поражения отправился в больницу.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван




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