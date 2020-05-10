Американский боец ММА Джастин Гэтжи поделился впечатлениями после победы над Тони Фергюсоном в главном поединке UFC 249. Он победил техническим нокаутом в пятом раунде. Также американец отметил, что ждет боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Чувствую, как будто ничего не поменялось. Мне все понравилось, — сказал Гэтжи на пресс-конференции. — Сейчас возвращаюсь к обычной жизни. Ну да, ноет локоть после заблокированных ударов. Болит палец, которым я попал ему в зубы. Но я выгляжу не так уж и плохо, да? Особенно после боя с Тони Фергюсоном. Вот и все. У меня не было никаких особых ожиданий. Никаких.

Ожидал, что он будет быстрее, жестче, бить сильнее. Я всегда говорю себе, что соперник сильнее меня. Это позволяет мне двигаться вперед.Мне нужно заставлять себя становиться лучше. Чтобы биться на высочайшем уровне. И мне сейчас чертовски приятно. Чертовски приятно, что меня признают, как одного из лучших за все времена. Ну ладно, одним из лучших в мире на данный момент. Это очень приятно. И теперь я жду нового вызова, имя которому — Хабиб".

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.