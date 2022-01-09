Россиянки заняли десятое место на Кубке мира по бобслею в соревнованиях двоек
Российские спортсменки не смогли побороться за призовые места на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Винтенберге в соревнованиях двоек. Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли только 10-е место.
Победу одержали представительницы Германии Лаура Нольте и Дебора Леви.
Бобслей
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Двойка
1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 1.57,15
2. Ким Калики/Леони Фибиг (Германия) — +0,13
3. Кайлли Хамфрис/Силвия Хоффман (США) — +0,15
4. Илана Мейерс/Кайша Лав (США) — +0,40
5. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — +0,58
6. Хуай Минь Минь/Ван Сюань (Китай) — +0,67
10. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — +0,90
16. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — +1,56
19. Любовь Черных/Александра Тарасова (Россия) — +2,38
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