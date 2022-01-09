Россиянки заняли десятое место на Кубке мира по бобслею в соревнованиях двоек

Российские спортсменки не смогли побороться за призовые места на этапе Кубка мира по бобслею в немецком Винтенберге в соревнованиях двоек. Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли только 10-е место.

Победу одержали представительницы Германии Лаура Нольте и Дебора Леви.

Бобслей

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 1.57,15

2. Ким Калики/Леони Фибиг (Германия) — +0,13

3. Кайлли Хамфрис/Силвия Хоффман (США) — +0,15

4. Илана Мейерс/Кайша Лав (США) — +0,40

5. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — +0,58

6. Хуай Минь Минь/Ван Сюань (Китай) — +0,67

10. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — +0,90

16. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — +1,56

19. Любовь Черных/Александра Тарасова (Россия) — +2,38