Гайтюкевич и Ефимов заняли седьмое место в соревнованиях двоек на Кубке мира в Латвии

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов заняли седьмое место по итогам соревнований двоек на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).

Победителями стали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, на втором месте — британцы Брэдли Холл и Ник Глисон, на третьей строчке — Оскар Киберманис и Матисс Микнис из Латвии.

Вторая российская пара, Максим Андрианов/Василий Кондратенко заняла 14-ю строчку.

Напомним, что во вчерашних соревнованиях двоек Ростислав Гайтюкевич в паре с Михаилом Мордасовым одержал победу.

Бобслей

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.39,16 (49,46 + 49,70)

2. Брэдли Холл/Ник Глисон (Великобритания) — 1.39,22 (49,52 + 49,70)

3. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.39,71 (49,83 + 49,88)

4. Беньямин Майер/Кристиан Хубер (Австрия) — 1.39,76 (49,81 + 49,95)

5. Симон Фридли/Фабио Бадраун (Швейцария) — 1.39,79 (49,76 + 50,03)

6. Вон Юн Чон/Чинсу Ким (Корея) — 1.39,82 (49,93 + 49,89)

7. Ростислав Гайтюкевич/Александр Ефимов (Россия) — 1.39,83 (49,89 + 49,94)

14. Максим Андрианов/Василий Кондратенко (Россия) — 1.40,25 (50,14 + 50,11)