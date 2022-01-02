Гайтюкевич и Ефимов заняли седьмое место в соревнованиях двоек на Кубке мира в Латвии
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Александр Ефимов заняли седьмое место по итогам соревнований двоек на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия).
Победителями стали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, на втором месте — британцы Брэдли Холл и Ник Глисон, на третьей строчке — Оскар Киберманис и Матисс Микнис из Латвии.
Вторая российская пара, Максим Андрианов/Василий Кондратенко заняла 14-ю строчку.
Напомним, что во вчерашних соревнованиях двоек Ростислав Гайтюкевич в паре с Михаилом Мордасовым одержал победу.
Бобслей
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.39,16 (49,46 + 49,70)
2. Брэдли Холл/Ник Глисон (Великобритания) — 1.39,22 (49,52 + 49,70)
3. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.39,71 (49,83 + 49,88)
4. Беньямин Майер/Кристиан Хубер (Австрия) — 1.39,76 (49,81 + 49,95)
5. Симон Фридли/Фабио Бадраун (Швейцария) — 1.39,79 (49,76 + 50,03)
6. Вон Юн Чон/Чинсу Ким (Корея) — 1.39,82 (49,93 + 49,89)
7. Ростислав Гайтюкевич/Александр Ефимов (Россия) — 1.39,83 (49,89 + 49,94)
14. Максим Андрианов/Василий Кондратенко (Россия) — 1.40,25 (50,14 + 50,11)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю