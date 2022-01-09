Четверка Андрианова заняла шестое место на этапе Кубка мира по бобслею в Германии

На этапе Кубка мира по бобслею в Винтерберге (Германия) завершились соревнования мужчин в четвертках.

Победу одержала немецкая четверка Франческо Фридриха. На втором месте британец Брэдли Холл. Третьим стал американец Хантер Черч.

Шестым стал россиянин Максим Андрианов, его соотечественник Ростислав Гайтюкевич на седьмом месте.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис/Кэнди Бауэр/Алекс Шюллер (Германия) — 1.49,08

2. Брэдли Холл/Тэйлор Лоуренс/Ник Глисон/Грег Кэкет (Великобритания) — +0,42

3. Хантер Черч/Джошуа Уильямсон/Крис Хорн/Чарльз Уолкер (США) — +0,46

4. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Крис Уэбер/Крис Расп (Германия) — +0,47

5. Джастин Криппс/Кэм Стоунс/Райан Зоммер/Бенжамин Кокуэлл (Канада) — +0,60

6. Максим Андрианов/Алексей Пушкарев/Василий Кондратенко/Дмитрий Лопин (Россия) — +0,64

7. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев (Россия) — +0,73