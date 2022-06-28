Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Бобслей

Сегодня, 18:37

Пегов надеется, что российских бобслеистов допустят до международных стартов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов надеется на возвращение российских спортсменов на международные соревнования в следующем сезоне.

«Мы собрали сразу президиум, у нас есть несколько острых вопросов, связанных с началом подготовки сборной страны к предстоящему сезону. Мы еще не можем определить, каким он будет, но мы надеемся, что нас допустят к международным стартам. Мы активно работаем над перезапуском российского календаря, заменим те соревнования, которые должны были проходить за границей, в случае отстранения нашей команды на внутренние или в дружеских странах. Одной из наших новых идей является привлечение сборных команд Казахстана и Белоруссии, ведем переговоры, чтобы мы вместе готовились и соревновались», — сказал Пегов ТАСС.

2 марта исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) временно приостановил членство Федерации бобслея России, данное решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

7 июня апелляционный трибунал IBSF восстановил Федерацию бобслея России в международных правах.

Источник: https://tass.ru/sport/15061233
Сборная России по бобслею
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
Евгений Малкин может остаться без работы уже в июле. Почему «Питтсбург» оскорбляет русскую легенду маленьким контрактом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пегов прокомментировал свое избрание на пост президента Федерации бобслея России

Демченко будет оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости