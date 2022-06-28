Пегов надеется, что российских бобслеистов допустят до международных стартов

Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов надеется на возвращение российских спортсменов на международные соревнования в следующем сезоне.

«Мы собрали сразу президиум, у нас есть несколько острых вопросов, связанных с началом подготовки сборной страны к предстоящему сезону. Мы еще не можем определить, каким он будет, но мы надеемся, что нас допустят к международным стартам. Мы активно работаем над перезапуском российского календаря, заменим те соревнования, которые должны были проходить за границей, в случае отстранения нашей команды на внутренние или в дружеских странах. Одной из наших новых идей является привлечение сборных команд Казахстана и Белоруссии, ведем переговоры, чтобы мы вместе готовились и соревновались», — сказал Пегов ТАСС.

2 марта исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) временно приостановил членство Федерации бобслея России, данное решение было принято в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

7 июня апелляционный трибунал IBSF восстановил Федерацию бобслея России в международных правах.