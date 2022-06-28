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Сегодня, 18:35

Пегов прокомментировал свое избрание на пост президента Федерации бобслея России

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов поблагодарил делегатов за оказанное доверие на выборах главы организации.

«Очень жаль, что мой оппонент принял решение игнорировать конференцию, может, он преследовал другие цели. Присутствовало более половины членов федерации, мне выразили абсолютное доверие, я набрал сто процентов. Хочу поблагодарить всю команду и надеюсь, что в скором времени будем радовать своими результатами», — сказал Пегов ТАСС.

Во вторник Пегов выиграл выборы на пост президента Федерации бобслея России. Пегов был единственным кандидатом, так как его оппонент — трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко — отказался от участия в выборах.

«Сейчас новый тренерский совет обсуждает формирование сборной команды страны, какие-то задачи ставит, и в скором времени мы дадим комментарии по этому вопросу. Наша федерация будет открытой, я буду регулярно проводить пресс-конференции, докладывать о результатах на определенных периодах времени. Очень приятно, что наш вид спорта интересен», — добавил он.

Источник: https://tass.ru/sport/15060919
Сборная России по бобслею
Альберт Демченко
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