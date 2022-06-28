Демченко будет оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко заявил, что не согласен с итогами выборов президента Федерации бобслея России и будет оспаривать их в суде.

«Сегодняшние выборы, конечно, буду оспаривать, потому что согласно уставу вчера был проведен президиум из-за которого отчетно-выборная конференция была перенесена на 19 августа, — сказал Демченко ТАСС. — Все согласно уставу и закону. Сейчас будем опротестовывать проведение самой конференции».

Во вторник Анатолий Пегов был единогласно избран президентом Федерации бобслея России. Он был единственным кандидатом, так как его оппонент отказался от участия в выборах, ссылаясь на решение президиума федерации о переносе выборов на 19 августа.

Демченко был выдвинут на выборы Федерацией бобслея и скелетона Московской области, президентом которой является. Демченко также руководит подмосковной федерацией санного спорта.