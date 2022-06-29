Аникина отреагировала на несогласие Демченко с итогами выборов президента Федерации бобслея России

Бывший президент Федерации бобслея России Елена Аникина отреагировала на несогласие трехкратного серебряного призера Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко с итогами выборов президента организации.

Во вторник, 28 июня, Анатолий Пегов был единогласно избран президентом федерации.

«Оппоненты могут пойти в суд, это их право, — приводит слова Аникиной RT. — Но у нас заседание прошло абсолютно легитимно, был кворум, и мы отменили это решение президиума о переносе, так как конференция — это высший орган по уставу федерации. Кроме того, по всем выдвигавшимся кандидатам, даже если они не присутствовали сегодня, мы провели голосование. В том числе и по кандидатуре Демченко».

По ее словам, оппоненты Пегова устроили закулисную борьбу для достижения своей цели.

«Если бы они пришли, представили свою программу, приняли участие в прениях — это было бы достойно. А вот заявление в прессе про рейдерский захват я таковым назвать не могу. Сказать такое про десять региональных федераций — просто оскорбление своих коллег», — сказала она.

Пегов был единственным кандидатом, так как его оппонент отказался от участия в выборах, ссылаясь на решение президиума федерации о переносе выборов на 19 августа. Демченко был выдвинут на выборы Федерацией бобслея и скелетона Московской области, президентом которой является. Также он руководит подмосковной федерацией санного спорта.