Миссия: прорваться на Олимпиаду в 34 года после двух дисквалификаций. Безумная карьера биатлонистки Глазыриной

Поездка в Пекин уже будет победой для Екатерины

Глазырина дебютировала на биатлонном Кубке мира больше десяти лет назад. Тогда, в феврале 2011-го, она финишировала 39-й в спринте в американском Преск-Айле, а на следующей день поднялась на 14-е место в преследовании. Еще через неделю пробилась в десятку в Форт-Кенте. Сразу пошли разговоры: это наша надежда на Сочи-2014. Тогда никто даже подумать, насколько драматичной окажется ее карьера.

Как в последний момент пролететь мимо эстафеты, ЧМ-2017 и Кубка мира-2019

В Сочи-2014 Екатерина поехала. Однако уже там все пошло не по плану. Ее заявили только на индивидуальную гонку. А когда внезапно оставили без эстафеты, она в сердцах написала в соцсетях: «Не команда, а ...».

Скандал сошел на нет после того, как российская сборная завоевала в той эстафете серебро. Вылет Глазыриной из олимпийской обоймы так и остался ее личной трагедией. Сама она в следующем сезоне впервые завоюет индивидуальное серебро в гонке Кубка мира, а весной уйдет в декрет. С надеждой вернуться и выйти на пик к Пхенчхану-2018.

Вот только нормальных сезонов у нее уже не будет.

В 2016-м спортсменка отстояла право снова быть в сборной. Планомерно набирала форму. Попала на ЧМ в Хохфильцене. Однако прямо в день спринта IBU отстранил Глазырину от турнира. Это выглядело как издевательство. Почему именно в этот момент? Почему, например, не неделей ранее?

Никакой конкретики не было, но все понимали — отстранение связано с докладом Макларена по Сочи-2014. Ситуация зависла на год. Спортсменка тренировалась самостоятельно, но ни в какие списки ее не включали. И лишь в апреле 2018-го объявили: дисквал продлится еще год. Это было похоже на приговор.

9 февраля 2019-го она вышла на спортивную свободу. Сетовала, что для возвращения на международные старты ей нужно вернуть призовые — а это 31 тысяча евро. Но уже в марте триумфально выиграла спринт на чемпионате России. И в очередной раз вернулась в сборную.

В августе Екатерина победила на ЧМ по летнему биатлону. В ноябре пробилась на Кубок мира, став третьей по итогам отборов. После чего вдруг услышала, что на международные старты ее пока не берут... Возглавлявший на тот момент СБР Владимир Драчев объяснил это тем, что у спортсменки было два флажка за пропущенные допинг-тесты.

Поднялся скандал, и Глазырину отправили хотя бы на Кубок IBU. Там она весь сезон и отбегала. Заняла второе место в общем зачете.

Странное годичное отстранение под занавес карьеры

Казалось, уже ничего не помешает спортсменке вернуться на Кубок мира в ноябре. Да и по летним прикидкам она показывала такие результаты, что ее называли одним из лидеров сборной. И вдруг осенью шокирующая новость: IBU снова отстраняет Глазырину. Объяснений толком не было, сказали лишь, это санкции за другой эпизод, не связанный с первой дисквалификацией. И вплоть до весны никаких новостей по этому делу не было.

Екатерина снова тренировалась самостоятельно, но уже без особого энтузиазма, толком не особенно понимая, что ждет ее в будущем.

И вдруг на этой неделе в СБР пришло сообщение, что годичная дисквалификация Глазыриной истекла.



— Нас уведомили, что Екатерина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок ее годичной предварительной дисквалификации истек 24 сентября, — сообщил Виктор Майгуров. — Как президент СБР я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную, если ее результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из ее спортивной жизни.

Что это вообще была за «предварительная дисквалификация» — непонятно. Без разъяснений IBU ситуация выглядит так, будто Екатерину в чем-то заподозрили, на всякий случай отстранили, но ничего не нашли — и вернули ей право выступать. Это дико странно. СБР должен затребовать объяснения, потому что делать вид, будто ничего не произошло, нельзя.

Представьте, как это все переживает сама Глазырина. Ей дают надежду, а потом сразу же забирают. И так каждый раз. Это страшно тяжело.

Главные отборы в сборную на предстоящий сезон пройдут в ноябре в Тюмени. Теоретически Екатерина может пробиться через них на Кубок мира, а уже оттуда — на Олимпийские игры. Но верит ли в это сама спортсменка? Ведь сначала ей в свои 34 нужно обыграть молодых конкуренток. Потом надеяться, что тренерский штаб включит ее в состав. И после этого молиться, чтобы у IBU не появилось новых вопросов.

Готова ли Глазырина в очередной раз во все это окунуться ради своей олимпийской мечты? Кажется, пока ответа нет даже у нее самой.