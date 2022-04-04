«Это было круто!». Чемпион России-2019 завершил карьеру биатлониста

Вадиму Филимонову устроили оригинальные проводы — коллеги пробежали гонку с надписями «ФИЛ bye» на лицах.

Международный зимний сезон подходит к концу, а вместе с ним завершают карьеру многие звезды мирового биатлона. Эрик Лессер, Симон Дестье, Анаис Бескон, Доминик Виндиш, и это только малая часть всего списка. Наши же лидеры в основном полны мотивации и желания продолжать работать, несмотря на временное отсутствие международных стартов. Но некоторые знаковые для нашего биатлона спортсмены все же прощаются с большой лыжней. Один из них — Вадим Филимонов.

Невезение на последнем рубеже

В копилке этого спортсмена — серебро универсиады-2015, золото чемпионата России-2019, победа в смешанной эстафете на Кубке IBU-2020 и многочисленные подиумы российских стартов. Последнем стартом Вадима стала мужская эстафета на чемпионате страны в Тюмени. Филимонов лидировал на последнем этапе, но огневой рубеж не задался, и 31-летний спортсмен из команды ХМАО финишировал пятым. Победу одержала другая сборная Ханты-Мансийского округа, за которую бежали Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев. Тем не менее Вадим остался доволен эстафетой.

— Гонка выдалась очень классной и эмоциональной. Хотелось ее завершить на хорошей ноте, но немного не получилось, скорее всего, волнение в такой день дало о себе знать, — говорит опытный спортсмен.

Стоит отметить, что Вадим все же не остался без медали: в знак уважения друзья «наградили» его сувенирной золотой наградой. Эти моменты, конечно, запечатлели фотографы, да и сами спортсмены сняли видео, которыми позже поделились в соцсетях.

Вадим Филимонов.

— Как вас поддерживали товарищи по команде? — вопрос Филимонову.

— На финише меня уже встречала вся наша команда, спортсмены, тренерский состав, сервис-бригада, массажисты, доктор и наше руководство ЦСПСКЮ. Это был классный финиш под брызги шампанского и огромный рев болельщиков на стадионе, после чего все ребята меня начали подкидывать вверх на руках. Это было круто!

Помимо шампанского и объятий, на лицах каждого спортсмена было написано «ФИЛ bye» со знаком сердца, в таком «гриме» сборная Ханты-Мансийского округа провела всю гонку.

Лучшая команда во всем

За таким ярким финишем, конечно, кроется и капля грусти, Вадим признался, что принять решение о завершении карьеры было нелегко:

— Решение далось тяжело, когда ты посвятил спорту более 20 лет. После гонки было трудно сдержать эмоции.

— Как восприняли ваше решение тренерский штаб и товарищи по команде?

— Вся команда отнеслась к этому с пониманием и поддержала меня. Очень много было сказано хороших слов и благодарностей за эти годы. Я рад, что всю свою спортивную карьеру я провел в ХМАО-Югре! Это лучшая команда во всем!

— Чем сейчас планируете заниматься?

— Я очень хочу остаться в спорте и быть приближен к нему, без этого уже не смогу! Но в роли кого, пока не могу сказать, нужно немного времени.

Конечно, Филимонов никогда не являлся суперзвездой и лидером национальной команды, но он всегда был предан биатлону, надежен и благодаря своим выступлениям держал ведущих спортсменов страны в тонусе. В конце концов, не всем дано быть великими чемпионами. А спорт в стране держится не только на медалистах Кубка мира, но и на крепких середняках.

Вера Шнейдер