500 рублей за билет и два часа на дорогу каждый день. Но тысячи людей ездят на биатлон!

В Тюмени завершился чемпионат России.

Открытый чемпионат России

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Михаил Бурундуков, Никита Поршнев) — 1:18.07 (0+5)

2. Белоруссия (Илья Авсеенко, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Никита Лобастов) — 6,1 (0+10)

3. ЦФО (Илья Гаврилов, Артем Смирнов, Саид Карим Халили, Кирилл Стрельцов) — 32,2 (0+5).

Главный итог последнего биатлонного старта в сезоне для меня — огромный живой зрительский интерес к турниру. Мне доводилось работать на самых разных чемпионатах страны. Если не брать командные виды и фигурное катание, картина всегда одна: пустые трибуны.

Плавание ли это с Юлией Ефимовой, легкая атлетика с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым — никому нет дела. Даже если соревнования проходят не в перенасыщенной событиями Москве, а в регионах. В тех же Чебоксарах. Во многом это нежелание и неумение федераций делать хоть что-то, но после череды таких турниров порой кажется, что внутренние соревнования в России просто обречены. И изменить ситуацию нельзя.

Резцова — спасение биатлона

А потом приезжаешь на чемпионат России по биатлону — и обалдеваешь. Всю неделю полные трибуны. В субботу-воскресенье — так вообще битком. Это при том, что соревнования утром. Что «Жемчужина Сибири» находится в часе езды от Тюмени. Что приходится стоять весь день в дождь, снег и ветер. И билеты — платные. В выходные цены ощутимые: 350 или 500 руб, в зависимости от мест на трибунах. И ведь на свежем воздухе наверняка захочется купить чай/кофе, съесть чего-нибудь горячего.

Но мест на трибунах, вмещающих чуть больше 5000, нет. Красота. Атмосфера — шикарная. Как на Кубке мира. А это — внутренний старт. Мечтаю увидеть что-то подобное на легкой атлетике.

Оказывается, такая любовь к спорту в России не научная фантастика. За счет медийности, за который биатлон, кстати, часто ругают, возможно заинтересовать людей даже внутренними стартами. Не только «наши против не наших», а просто красотой спорта, раскруткой героев. После гонок очереди на фото выстраивались даже перед Никитой Поршневым, при всем к нему уважении. Что уж говорить про Кристину Резцову.

Резцова, к слову, возможно, лучшее, что есть сейчас в российском биатлоне. Она ракетой влетела в сборную в этом сезоне, и теперь команду представить без нее невозможно. Всегда с улыбкой, яркая, харизматичная, бойкая. Кто еще может перед сингл-микстом на Кубке мира сказать, что сейчас выиграет гонку, — а потом сделать это? Она никого не боится. Всегда кайфует от гонок, а не выходит на них мучиться. С радостью приходит в микст-зону и искренне радуется необычным вопросам. А если отвечает не так, то потом обижается не на журналистов, а на себя. И понятно, что болельщикам в совместных фото она не отказывает никогда.

— Мы же для людей выступаем, — объясняет Кристина. — Поэтому я должна их благодарить, всегда давать интервью. Кому мы будем нужны без болельщиков?

Молодежи на подступах к сборной не видно

Что касается спортивной составляющей, то новых имен чемпионат России не открыл. Вообще никого. Самое яркое событие — участие в сингл-миксте Батмановых. Папы и дочки. Вместе с тем ни один спортсмен 2000 года рождения и младше не пробился в масс-старты. То есть 22-летних ребят даже в относительной близости от сборной нет. Себастьян Самуэльссон в этом возрасте выигрывал Олимпийские игры, Эльвира Оберг заняла 12-е место в общем зачете Кубка мира, а Филип Андерсен дважды в нынешнем сезоне попал в личные призы. Понятно, что это исключительные таланты. Но когда никого нет даже на задворках чемпионата России — это крайне тревожная история для перспектив российского биатлона.

Как и медали 37-летней Екатерины Юрловой-Перхт, только-только вернувшейся в спорт после рождения второго ребенка. Чемпионка мира-2015 — огромная молодец, но вместе с тем ее успехи на чемпионате наглядно характеризуют уровень турнира. Как и четвертое место в спринте Евгения Гараничева, совсем не тянувшего в начале сезона на Кубке IBU. Оба ветерана теперь — в расширенном списке сборной на следующий сезон.

Каким он будет, пока не понимает никто. Скорее всего, без международных стартов. Но если живой интерес болельщиков сохранится на том же уровне, скучать точно не придется. А интриги наверняка найдутся.