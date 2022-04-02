Юрлова-Перхт вернулась после декрета в 37 лет и выступает на уровне со сборницами. Это плохой знак для российского биатлона

Где наше новое поколение спортсменок?

Чемпионат России, Кубок СБР

Женщины. Эстафета 4х6 км

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Кристина Резцова) — 1:13.42,4 (0+12)

2. Свердловская область (Светлана Миронова, Антонина Кирсанова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева) — 44,3 (1+8)

3. Сибирский/Дальневосточный федеральные округа (Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, Анна Никулина) — 2.47,4 (0+6)

Виктор Майгуров после тренерского совета в Тюмени всячески намекал, что при формировании групп на следующий сезон надо думать о будущем. Президент СБР прямым текстом говорил, что Александру Логинову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и ряду других спортсменов уже за 30 лет — и не факт, что они добегают до Олимпийских игр-2026. А думать сейчас надо уже об ОИ-2030. Поэтому особое внимание стоит обращать на юниоров.

И что мы видим на постолимпийском чемпионате России? Россыпь талантливой молодежи? Новые имена? Нет, на манеже все те же. Больше того, в роли джокера в Тюмени — 37-летняя Екатерина Юрлова-Перхт, которая только-только вернулась после рождения второго ребенка.

Пауза вместо заявления о завершении карьеры

Чемпионка мира-2015, судя по всему, ехала в Тюмень завершать спортивную карьеру. Она сама улыбалась: «О будущем скажу после окончания соревнований». Намек был предельно понятен.

Но все перевернулось. Екатерина внезапно стала чемпионкой России, выиграв сингл-микст с Максимом Цветковым. А потом еще круто пробежала первый этап в классической эстафете — закончила в группе лидеров, проиграв пару секунд на финише лишь Светлане Мироновой. Представляете?

В итоге на все том же тренерском совете Юрлову-Перхт включили в списки сборных на следующий сезон. Она выполнила критерии, никаких вопросов в этом смысле быть не может. И вот уже после последнего выхода на старт в Тюмени спортсменка вместо ожидаемого заявления берет паузу. Говорит, что теперь нужно еще раз хорошенько подумать, обсудить все с семьей.

Евгений Гараничев. СБР

В озвращение Гараничева

Думаю, никаких заявлений от Екатерины в ближайшее время не последует. Она отобралась в сборную, честно защитила ставку, сохранила зарплату — так зачем ей завершать? Фигуристы годами не объявляют о завершении карьеры, хотя вообще не выходят на лед. Все всё понимают. А Юрлова-Перхт с нынешним средним уровнем российского биатлона может готовиться с лайтовом режиме — и ее точно хватит как минимум на эстафеты.

Грустно в этой ситуации может быть разве что за наш биатлон. Каждый год мы ждем новых имен. Причем сразу на Кубке мира. Но откуда им взяться, если никого не видно даже на чемпионате России? А тут куда проще. Но спортсменов 2000 года рождения и младше нет даже в десятке.

Напротив, помимо Юрловой-Перхт, судя по всему, в расширенные списки возвращается 34-летний Евгений Гараничев. Тот самый, который в начале сезона откровенно не тянул даже на Кубке IBU. Но в Тюмени он стал четвертым в спринте и вторым в паре с Викторией Сливко в сингл-миксте. Для призера Игр-2014 в Сочи это хорошо, а вот для будущего нашего биатлона — звоночек.