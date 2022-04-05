Биатлон
Статьи
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 12:00

Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить

Россиянок Екатерину Бех и Оксану Москаленко пытаются выгнать из сборной Украины по биатлону
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в
Екатерина Бех.
Фото Getty Images
Екатерина Бех.
Фото Global Look Press
1/2
Капитан команды Дмитрий Пидручный заявил, что Екатерину Бех и Оксану Москаленко больше не рады видеть на сборах и соревнованиях.

Международная карьера бывших российских биатлонисток, перешедших под флаг Украины, оказалась под большим вопросом после резких высказываний Пидручного — самого политически активного на данный момент украинского представителя зимних видов спорта. Накануне Пидручный обозвал в соцсетях «гнилыми людьми» французских братьев Фуркад за то, что один из них — Симон — высказался против отстранения от соревнований российских спортсменов. А теперь Дмитрий обрушился на четвертых экс-россиянок, которых нет на сборах украинской биатлонной команды в Словении.

Симон Фуркад. Симон Фуркад сейчас главный защитник России в мировом спорте. А у его брата Мартена была репутация русофоба

Уехали и не смогли вернуться

Накануне президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил отсутствие в расположении сборной Ольги Абрамовой, Екатерины Бех, Оксаны Москаленко и Дарьи Сидоровой тем, что эти девушки после завершения сезона отправились к родственникам в Россию и теперь не могут выбраться назад из-за логистики. Поэтому им временно разрешено поддерживать форму в домашних условиях. Одна затем выяснилось, что к концу февраля на территории РФ находилась только Сидорова, которая сменила спортивное гражданство в 2021 году и еще не выступала за Украину на международных стартах. А вот Абрамова, Бех и Москаленко после Олимпиады тренировались на базе в Сянках в Восточных Карпатах и уехали оттуда только после 24 февраля.

Абрамова продолжает публиковать в соцсетях посты об Украине, а вот Бех и Москаленко, по мнению Пидручного и его единомышленников, являются предательницами и должны быть срочно исключены из сборной. «Надеюсь, что больше никогда не увижу их на сборах и соревнованиях», — пишет Дмитрий, намекая также на необходимость отставки «покрывающего предателей» Брынзака. В качестве альтернативы поведению двух экс-россиянок приводится пример бывшей белоруски Дарьи Блашко и еще одной уроженки России Анастасии Рассказовой, которые как раз отправились вместе другими украинскими биатлонистами в Словакию.

Напомним, что ранее из украинской сборной по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова, поставившая лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о ситуации на Украине. А бывший игрок национальной команды по футболу Анатолий Тимощук из-за решения остаться в питерском «Зените» лишен всех наград, заработанных в украинских чемпионатах и Кубках, а также получил пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на Украине.

Екатерина Бех. Фото Global Look Press
Екатерина Бех.
Фото Global Look Press

Семейные обстоятельства

Сборная Украины по биатлону, особенно женская ее часть, в последние годы была одним из центров притяжения наших спортсменок, не сумевших реализовать себя на родине. Поспорить в количестве «импорта российских талантов» с украинской федерацией могли разве что Молдавия, Румыния и Белоруссия. Но, в отличие от многих «импортеров», украинцы вместе с белорусами составляли реальную конкуренцию нашим на международном уровне. Бывшие соотечественники никогда не были там на первых ролях, но каждый новый случай перехода под флаг Украины вызывал в российском биатлонном сообществе довольно болезненную реакцию. Однако запретить этот процесс было невозможно, особенно когда спортсмены ранее не привлекались в сборную России и ссылались на «семейные обстоятельства».

Юниорки Бех, Рассказова и Москаленко уехали на Украину одновременно в 2018 году вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Все три девушки занимались в московской спортивной школе олимпийского резерва № 43. Бех и Рассказова перебрались в Москву из Хабаровского края, а Москаленко родилась в подмосковном Одинцове. Рассказова в составе сборной России принимала участие в молодежном чемпионате мира U-19, а также в юниорском Кубке IBU. Переход под украинский флаг этого трио изначально стал для СБР полной неожиданностью, но в итоге все же состоялся.

Баскетболисты &laquo;Црвены Звезды&raquo; были освистаны в&nbsp;Каунасе за&nbsp;отказ от&nbsp;участия в&nbsp;политической акции. Сербских баскетболистов и французских биатлонистов травят за поддержку России. Что происходит?

Абрамова уже ветеран, ей 33 года, и за плечами несколько эстафетных подиумов за сборную Украины в Кубке мира. Из России эта спортсменка уехала в далеком 2012 году ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. «Я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею», — говорила биатлонистка четыре года назад. В 2016-2017 годах Ольга отбыла годичную дисквалификацию за употребление мельдония.

22-летняя Сидорова объявила о решении выступать за сборную Украины осенью прошлого года. В сборной Тюменской области, за которую бегала девушка, считали, что мы упускаем будущую чемпионку, и пытались удержать юный талант. Но условия, предложенные бывшей спортсменке юниорской сборной России в украинской команде, оказались более выгодными. Впрочем, переход Дарьи под флаг Украины на данный момент не завершен, и теперь неизвестно, состоится ли он вообще.

Сборная России по биатлону
Сборная Украины по биатлону
4
Читайте также
Вся правда о горохе: польза и вред
Снова нет твердой руки. Мостовой, Федотов и Николаев объясняют, почему судьи опять убивают наш футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Это было круто!». Чемпион России-2019 завершил карьеру биатлониста
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости