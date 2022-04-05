Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить

Капитан команды Дмитрий Пидручный заявил, что Екатерину Бех и Оксану Москаленко больше не рады видеть на сборах и соревнованиях.

Международная карьера бывших российских биатлонисток, перешедших под флаг Украины, оказалась под большим вопросом после резких высказываний Пидручного — самого политически активного на данный момент украинского представителя зимних видов спорта. Накануне Пидручный обозвал в соцсетях «гнилыми людьми» французских братьев Фуркад за то, что один из них — Симон — высказался против отстранения от соревнований российских спортсменов. А теперь Дмитрий обрушился на четвертых экс-россиянок, которых нет на сборах украинской биатлонной команды в Словении.

Уехали и не смогли вернуться

Накануне президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил отсутствие в расположении сборной Ольги Абрамовой, Екатерины Бех, Оксаны Москаленко и Дарьи Сидоровой тем, что эти девушки после завершения сезона отправились к родственникам в Россию и теперь не могут выбраться назад из-за логистики. Поэтому им временно разрешено поддерживать форму в домашних условиях. Одна затем выяснилось, что к концу февраля на территории РФ находилась только Сидорова, которая сменила спортивное гражданство в 2021 году и еще не выступала за Украину на международных стартах. А вот Абрамова, Бех и Москаленко после Олимпиады тренировались на базе в Сянках в Восточных Карпатах и уехали оттуда только после 24 февраля.

Абрамова продолжает публиковать в соцсетях посты об Украине, а вот Бех и Москаленко, по мнению Пидручного и его единомышленников, являются предательницами и должны быть срочно исключены из сборной. «Надеюсь, что больше никогда не увижу их на сборах и соревнованиях», — пишет Дмитрий, намекая также на необходимость отставки «покрывающего предателей» Брынзака. В качестве альтернативы поведению двух экс-россиянок приводится пример бывшей белоруски Дарьи Блашко и еще одной уроженки России Анастасии Рассказовой, которые как раз отправились вместе другими украинскими биатлонистами в Словакию.

Напомним, что ранее из украинской сборной по фигурному катанию была исключена Анастасия Шаботова, поставившая лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о ситуации на Украине. А бывший игрок национальной команды по футболу Анатолий Тимощук из-за решения остаться в питерском «Зените» лишен всех наград, заработанных в украинских чемпионатах и Кубках, а также получил пожизненный запрет на любую футбольную деятельность на Украине.

Екатерина Бех. Фото Global Look Press

Семейные обстоятельства

Сборная Украины по биатлону, особенно женская ее часть, в последние годы была одним из центров притяжения наших спортсменок, не сумевших реализовать себя на родине. Поспорить в количестве «импорта российских талантов» с украинской федерацией могли разве что Молдавия, Румыния и Белоруссия. Но, в отличие от многих «импортеров», украинцы вместе с белорусами составляли реальную конкуренцию нашим на международном уровне. Бывшие соотечественники никогда не были там на первых ролях, но каждый новый случай перехода под флаг Украины вызывал в российском биатлонном сообществе довольно болезненную реакцию. Однако запретить этот процесс было невозможно, особенно когда спортсмены ранее не привлекались в сборную России и ссылались на «семейные обстоятельства».

Юниорки Бех, Рассказова и Москаленко уехали на Украину одновременно в 2018 году вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Все три девушки занимались в московской спортивной школе олимпийского резерва № 43. Бех и Рассказова перебрались в Москву из Хабаровского края, а Москаленко родилась в подмосковном Одинцове. Рассказова в составе сборной России принимала участие в молодежном чемпионате мира U-19, а также в юниорском Кубке IBU. Переход под украинский флаг этого трио изначально стал для СБР полной неожиданностью, но в итоге все же состоялся.

Абрамова уже ветеран, ей 33 года, и за плечами несколько эстафетных подиумов за сборную Украины в Кубке мира. Из России эта спортсменка уехала в далеком 2012 году ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. «Я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею», — говорила биатлонистка четыре года назад. В 2016-2017 годах Ольга отбыла годичную дисквалификацию за употребление мельдония.

22-летняя Сидорова объявила о решении выступать за сборную Украины осенью прошлого года. В сборной Тюменской области, за которую бегала девушка, считали, что мы упускаем будущую чемпионку, и пытались удержать юный талант. Но условия, предложенные бывшей спортсменке юниорской сборной России в украинской команде, оказались более выгодными. Впрочем, переход Дарьи под флаг Украины на данный момент не завершен, и теперь неизвестно, состоится ли он вообще.