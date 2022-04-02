Василий видится одним из кандидатов в основу сборной.

Чемпионат России/Кубок СБР

Мужчины. Масс-старт

1. Василий Томшин (Россия) — 39.39,3 (2)

2. Максим Цветков (Россия) — 1,0 (1)

3. Никита Поршнев (Россия) — 31,3 (1)

Финиш мужского масс-старта на чемпионате России получился огненным: судьба золота решилась на последних метрах. Василий Томшин вырвал победу у Максима Цветкова, для которого масс-старты в Тюмени — особенная история. Четыре года на этом же стадионе в этом самом виде программы он выиграл финал Кубка мира.

— На последнем подъеме осознал, что силы еще есть, — ну и решил попробовать, — рассказал Василий. — Путем больших усилий достал Максима. А на финише все получилось. Круто, что трибуны увидели такую красивую развязку.

Олимпиада

Любопытно, что еще в декабре Томшин всерьез рассматривался как кандидат в олимпийскую сборную. На этапе Кубка мира в Хохфильцене он с 47-го места в спринте забрался на десятое в преследовании. А потом стал бронзовым призером в составе эстафеты. Увы, после следующей соревновательной недели в Анси спортсмена понизили до Кубка IBU, откуда он до конца сезона так и не выбрался.

— В целом сезон оценю как положительный, — сообщил Томшин. — Да, какие-то моменты можно расценивать как опыт. Но скорее все хорошо. Понятно, что с Кубка мира уезжать никому не хочется. Но все же зависело от результатов — лучше бежал бы, все было бы лучше и для меня. Да и если бы в Кубке IBU я проводил идеальные гонки, у меня были бы шансы вернуться в основу. В этом сезоне внутренняя конкуренция в сборной была очень интересной.

— Олимпиаду с какими чувствами смотрели?

— С удовольствием! Все гонки! Много радовался и был очень горд, что ребята выигрывали медали и боролись даже за победы.

— Какие выводы сделали по итогам этого сезона?

— Попадание на Кубок мира добавило оптимизма. Посмотрел, понял, что все реально. Теперь с особыми надеждами жду следующие сезоны.

Призовые

— Вот только пока вообще непонятно, каким он будет.

— Так и есть, поэтому стараюсь не задумываться. Пока главное — сосредоточиться на качественной подготовке летом. Сейчас я немного перестроился. Уже не так переживаю, как сначала. Хотя осадок от неизвестности есть. Но все может поменяться в любой момент. И нам пока ничего не остается, кроме как тренироваться по полной программе. Надеюсь, мы вернемся настолько быстро, насколько это возможно.

— Хотели бы работать дальше с Сергеем Башкировым?

— Безусловно. Считаю, наша группа неплохо проявила себя в этом сезоне. И мне было бы очень интересно продолжить сотрудничество именно с ним.

— У вас в руках чек за победу на чемпионате России. 30 тысяч рублей. После Кубка мира, где полагается 28 тысяч евро, забавно смотрится.

— Но там я еще не занимал первое место. Поэтому шокирующего контраста у меня нет.

— Но даже шестое место на Кубке IBU — 800 евро.

— Для меня это первая победа на чемпионате России. Так что для начала — неплохо. Устрою в конце сезона встречу с друзьями.