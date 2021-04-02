Ушкина обыграла всю сборную России, а теперь меняет страну. Наш биатлон теряет будущую звезду?

Со следующего сезона россиянка должна представлять на международных соревнованиях Румынию.

Главной сенсацией проходящего в Ханты-Мансийске чемпионата России стало выступление 24-летней Натальи Ушкиной. Она стала второй в спринте и выиграла гонку преследования, обыграв всю сборную.

Нашей команде такая биатлонистка не нужна?

Российский биатлон, конечно, кладезь сюжетов. Весь сезон тренеры сборной повторяли, что на Кубке мира выступают лучшие спортсмены. И если даже их результаты далеки от медалей, то это объективная реальность. Равноценной замены из резерва все равно нет. Эпизодические появления в женской сборной резервисток вроде бы подтверждали эти слова. Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко имеют перспективы и, возможно, должны были бы получить в главной сборной больше шансов. Но сказать, что их результаты кардинально отличаются от тех, что показывали в сезоне биатлонистки из основы, точно нельзя.

И вот начинается чемпионат России. Если посмотреть на аналогичный турнир в лыжах, то там в лидерах — все спортсмены из сборной. Нельзя себе представить проигрыш Большунова или даже Татьяны Сориной безвестному спортсмену из региона. Такого просто не бывает. А вот в биатлоне — вполне.

По сумме ключевых двух гонок — спринта и преследования — лучшей стала 24-летняя биатлонистка из Мордовии Наталья Ушкина. Она ни разу не выступала за Россию, даже на Кубке IBU. И самое удивительное, что федерация уже успела одобрить Ушкиной переход в Румынию. Так как нашей команде такая биатлонистка не нужна.

— Переход в сборную Румынии состоится, — подтвердила Ушкина ТАСС после серебра в спринте. — Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду. Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна — регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика.

Единственное объективное преимущество — свежесть

Получается, что Ушкина вообще на чемпионате России могла бы не выступать. На старт она вышла, только чтобы принести напоследок очки родному региону. В спортивной карьере Натальи этот старт ничего не решает, поэтому вряд ли она готовилась к нему целенаправленно. Скорее наоборот: успешное выступление теперь может ей создать проблемы при переходе.

Ушкина готовилась к соревнованиям самостоятельно, под руководством отца. Условия в Мордовии, конечно, неплохие, но вряд ли в плане обеспечения инвентарем и планирования сборов могут сравниться со сборной России. Плюс психологически Наталье наверняка было непросто: она должна была начать выступать за Румынию уже этой зимой, но из-за проблем с документами пропустила целый сезон.

Пожалуй, единственное объективное преимущество, которое было у Ушкиной со старта, — это свежесть. В отличие от остальных биатлонисток, ей не нужно было выжимать из себя все соки на отборах и чемпионатах. Наталья могла спокойно готовиться на перспективу и закладывать базу. Но в конце концов, таких историй много, а превратить их в золото и серебро чемпионата страны смогла одна Наталья. Значит ли это, что мы упускаем большой талант?

— Только время покажет, является ли Ушкина потерей для российского биатлона или это был просто ее звездный час, — заявил в интервью «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Спортивная миграция никем и никогда не отменялась. Этот перманентный процесс будет вечно продолжаться. На это сетовать не стоит, просто нужно более внимательно присматриваться к спортсменам и отбирать их в сборную команду.

Не уверен, что IBU согласует ее переход

Ушкина выступала за сборную России еще в юниорах, но большой звездой не была. Она соперничала с ровесницей Валерией Васнецовой — та сейчас выступает на Кубке IBU. В принципе, по спортивной судьбе Васнецовой понятно, почему Ушкина решила уйти. Если уж Валерия, у которой результаты и скорости на лыжне были выше, в 24 года болтается в резервной команде с туманной перспективой попасть на Олимпиаду, то на что могла надеяться Наталья? Максимум — этапы Кубка России.

А в Румынии Ушкина будет и на Кубке мира, и даже на Олимпиаде. Она, кстати, далеко не единственная российская биатлонистка, которая будет выступать за эту страну. У румынов уже есть Елена Чиркова — она тоже была призером чемпионата России, и Анатолий Оськин. Правда, у них вопрос с оформлением гражданства прошел более гладко, чем у Натальи.

— Учитывая сегодняшние правила Международного союза биатлонистов, согласовать переход из одной страны в другую будет очень непросто, — заявил президент СБР Виктор Майгуров. — Она же понимает, что в другой стране, с не очень большой конкуренцией, у нее гораздо больше шансов участвовать в соревнованиях высочайшего уровня, но я пока не уверен, что IBU согласует ее переход.

С невозможностью сменить гражданство только за последние два года столкнулись сразу две российские биатлонистки. Сначала Екатерина Аввакумова пыталась из Кореи перейти в Сербию, но оказалось, что дважды за карьеру спортивное гражданство менять нельзя. А потом Ольга Подчуфарова два года жила надеждой выступать за Словению, но тоже не получилось. Аргументов, чтобы получить паспорт ЕС, у Ольги не хватило.

Кстати, о Подчуфаровой. На чемпионате России она тоже выступает, и это, на самом деле, ее главный шанс вернуться в сборную. Пока особых перспектив у Ольги не видно. В спринте она была 26-й, в гонке преследования — 20-й. На трассе проиграла лидерам ногами более двух минут. То есть Подчуфарова пока явно не в соревновательных кондициях. Хотя готовилась к гонкам, как и Ушкина, по индивидуальному плану.