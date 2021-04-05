На Олимпиаде надеяться не на что. За провальный сезон поставили «удовлетворительно»

Тренерский совет Союза биатлонистов России удовлетворен чемпионатом мира, на котором наши спортсмены завоевали одну бронзовую медаль.

В воскресенье в Ханты-Мансийске завершился чемпионат страны. Помимо гонок, там состоялся и традиционный тренерский совет. Отчеты старших тренеров традиционно вызывают бурные споры. На этот раз обсуждали целый рабочий день, но в итоге результаты сезона у взрослой сборной признаны удовлетворительными. Напомним, что на чемпионате мира в Поклюке наша команда завоевала только одну бронзу в мужской эстафете, у женщин медалей вообще не было. Зато старшему тренеру по резерву Николаю Большакову поставили «неуд». Хотя на его турнирах медали у нас как раз были: по четыре награды на юниорском чемпионате Европы (при том, что турнир прошел по сокращенной программе) и на взрослом. Правда, и тут и там ни одного золота.

Гигантские перепады формы у бывших юниорок настораживают

Вообще, предолимпийский чемпионат страны — традиционно рубка. Для многих это последний шанс зацепиться за место в сборной на централизованной подготовке. А там и до места в олимпийской команде недалеко. Посмотрите на лыжный чемпионат России, который проходил примерно в эти же даты. Там бились за награды юниорки Степанова и Баранова, подтвердил свой статус абсолютного лидера Большунов, удивила со знаком «плюс» Татьяна Сорина... В биатлоне номинальный лидер национальной команды Александр Логинов однажды попал в топ-10 и ни разу — в топ-6.

Единственный приятный сюрприз — это, пожалуй, выступление Натальи Ушкиной. По совокупности результатов 24-летняя биатлонистка была на чемпионате страны абсолютно лучшей. Тем удивительней, что в следующем году она собирается уйти из сборной и начать представлять Румынию. Впрочем, это решение еще не окончательное — не исключено, что Ушкину уговорят остаться. Все остальные наши надежды — Гореева, Шевченко, Васнецова — в Хантах вообще не впечатлили. Причем настораживают гигантские перепады: Гореева была одной из быстрейших на Кубке IBU, а тут проиграла Куклиной. То же самое — с Васнецовой, которая в январе по скорости была выше всех на голову.

Сложилось стойкое ощущение, что турнир в Хантах был для биатлонистов формальностью. Резервисты и не надеялись через него куда-то пробиться. А спортсмены из основы понимали, что как ни выступи, это повлияет разве что на размер зарплаты в родном регионе. Собственно, представленные под занавес чемпионата списки расширенного состава сборной это подтверждают. Туда попали, помимо Ушкиной, абсолютно все, кто выступал на Кубке мира этой зимой, плюс ожидающиеся из декрета Резцова и Юрлова-Перхт.

Шашилов извинялся, а его работу признали удовлетворительной

Главные страсти на чемпионате страны разгорелись не на трассе, а на тренерском совете. Там с докладами выступили старшие тренеры — Михаил Шашилов у женщин и Юрий Каминский у мужчин, плюс тренеры по резерву. Пропустил мероприятие по состоянию здоровья только главный тренер Валерий Польховский.

Специалисты из регионов, как правило, к наставникам сборной относятся настороженно. Даже если сами буквально в прошлом году прошли тот же путь, как Шашилов. На этот раз было примерно то же самое: все критиковали, ругались, но итоги сезона признали удовлетворительными. Как у Каминского (одна медаль с чемпионата мира), так и у Шашилова (ноль медалей и потеря максимальной квоты в Кубке наций). Тут, конечно, возникают вопросы.

Особенно по сравнению с оценкой, которую дали тренерам резерва. Там все тоже было непросто, но по крайней мере медали были. На чемпионате Европы россияне завоевали четыре награды, хотя впервые за много лет остались без побед. Кубок IBU возобновился только после Нового года, но и тут наши были четвертыми в общем зачете у женщин (Шевченко) и десятыми у мужчин.

Понятно, что все эти результаты — далеко не повод для гордости. И в целом действительно являются неудовлетворительными для страны, где исторически этапы Кубка IBU выигрывали пачками. Но тогда вопрос: почему потеря основной женской сборной квоты на Кубке мира — это удовлетворительно? При том что сам Михаил Шашилов извинялся за подобный результат... И если все так, то ноль медалей на Олимпиаде в Пекине мы тоже посчитаем нормальным и вполне удовлетворительным результатом?