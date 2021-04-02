Биатлонистка Ушкина променяла Россию на Румынию. Как она выглядит?

Российский биатлон теряет еще одну спортсменку.

И наверное, в этом нет ничего удивительного. Биатлонисты, которые не видят для себя шансов попасть в основную сборную, пытаются реализоваться под флагами маленьких биатлонных стран. В основном, такие спортсмены мало чего добиваются за рубежом, но бывают и исключения, такие как Анастасия Кузьмина — здесь не пробилась, зато под флагом Словакии взяла три олимпийских золота.

На очереди Наталья Ушкина. Сложно поспорить со словами э кс-главн ого тренер а сборной России Анатолия Хованцева, который заявил: «Никто бы про нее и не вспомнил, если бы не сегодняшняя победа». А дело в том, что Ушкина, пока представляющая Республику Мордовия, 1 апреля неожиданно выиграла гонку преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, оставив позади девушек из основы — Ларису Куклину и Ульяну Кайшеву.

И после гонки 24-летняя спортсменка подтвердила, что со следующего сезона будет выступать за Румынию. Кто знает, быть может Россия теряет талантливую, но не раскрывшуюся спортсменку.

«Нет, меня не отговаривали (от перехода). Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь (остаться в сборной России). Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю», — сказала Ушкина в интервью ТАСС.

А как выглядит биатлонистка, сменившая российский флаг на румынский? Смотрим.