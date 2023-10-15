Вирер о допуске россиян: «Верю, что биатлон должен объединять, а не разъединять»

Призер Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер ответила на вопрос об отстранении российский спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Мне часто задают этот вопрос, поскольку биатлон — очень популярный вид спорта в России, но я верю, что этот спорт должен объединять, а не разъединять еще больше. Я просто надеюсь, что эта ситуация для всех закончится и мы постараемся вернуться к нормальной жизни», — цитирует Вирер РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Adnkronos.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

В четверг, 12 октября, МОК заявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления.