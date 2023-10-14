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Биатлонист Халили сделал предложение Гореевой

Алина Савинова
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Анастасия Гореева и Карим Халили.
Фото Соцсети

Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили сделал предложение российской биатлонистке Анастасии Гореевой.

Это произошло еще на день рождения биатлониста, 2 сентября, однако спортсменка только сейчас в соцсетях поделилась видео, где Халили опустился на колено и протянул ей кольцо. Девушка ответила согласием.

25-летний Халили является бронзовым призером Олимпийских игр в эстафете (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021) в эстафете, а также многократным призером чемпионатов Европы и молодежных чемпионатов мира и Европы.

24-летняя Гореева — неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров.

Биатлон
Анастасия Гореева
Карим Халили
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