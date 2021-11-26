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Вирер: «К сожалению, все всегда странно смотрят на русских»

11:17
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в интервью «Чемпионату» отметила, что ей иногда жаль российских спортсменов. По ее словам, им приходится платить за то, что случилось до них.

— Вы следите за лыжными гонками? Если бы вам предложили пробежать смешанную эстафету с лыжником, кого бы вы выбрали в пару — Клебо или Большунова?

— Какой сложный вопрос! Это две действительно абсолютно разные личности. Как спортсмены оба очень сильны, это трудный выбор. Многие восхищаются Клебо, потому что он молод и открыт. У Большунова, напротив, более закрытый характер, может быть, такое впечатление складывается потому, что ему трудно даётся общение на английском. К сожалению, все всегда странно смотрят на русских, и мне иногда жаль нынешних спортсменов, потому что-то, что произошло, прошло, и спортсменам сейчас не нужно платить за то, что было до них.

— У вас много сообщений от россиян в «Инстаграме». Отвечаете им?

— Мне сложно читать все сообщения, а тем более на русском языке, ведь я не знаю русский, но мне приятно, что в России у меня столько поклонников.

31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете и трехкратная чемпионка мира.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/article-4524309-eksklyuzivnoe-intervyu-s-doroteej-virer-pered-startom-sezona-2021-2022-o-gubernieve-russkih-sportsmenah-i-vertolyote.html

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Роман Шишов все материалы автора

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