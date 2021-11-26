Вирер про Губерниева: «Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась»
10:40
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала свое отношение к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.
— Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась, но он всегда такой милый и вежливый, — приводит слова Вирер «Чемпионат».
— Он вас очень любит, всегда с нежностью говорит о вашей красоте.
— Правда? Не знала этого. Скажу ему спасибо на этапе в Эстерсунде, когда увижу.
31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете и трехкратная чемпионка мира.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/article-4524309-eksklyuzivnoe-intervyu-s-doroteej-virer-pered-startom-sezona-2021-2022-o-gubernieve-russkih-sportsmenah-i-vertolyote.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю