Вирер про Губерниева: «Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала свое отношение к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.

— Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась, но он всегда такой милый и вежливый, — приводит слова Вирер «Чемпионат».

— Он вас очень любит, всегда с нежностью говорит о вашей красоте.

— Правда? Не знала этого. Скажу ему спасибо на этапе в Эстерсунде, когда увижу.

31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете и трехкратная чемпионка мира.