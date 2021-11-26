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Вирер про Губерниева: «Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась»

10:40
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала свое отношение к известному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву.

— Если бы я не была с ним так хорошо знакома, я бы его боялась, но он всегда такой милый и вежливый, — приводит слова Вирер «Чемпионат».

— Он вас очень любит, всегда с нежностью говорит о вашей красоте.

— Правда? Не знала этого. Скажу ему спасибо на этапе в Эстерсунде, когда увижу.

31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в смешанной эстафете и трехкратная чемпионка мира.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/biathlon/article-4524309-eksklyuzivnoe-intervyu-s-doroteej-virer-pered-startom-sezona-2021-2022-o-gubernieve-russkih-sportsmenah-i-vertolyote.html

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Роман Шишов все материалы автора

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