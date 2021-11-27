Каплина выиграла гонку преследования на Кубке России в Тюмени

Представительница Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Каплина выиграла гонку преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону.

Второй стала Виктория Сливко, замкнула тройку — Анастасия Егорова. Победительница спринта Маргарита Васильева — на шестой позиции.

Ольга Подчуфарова заняла 17-е место.

У мужчин лучшим стал Виктор Плицев. Второе место занял Дмитрий Иванов, замкнул тройку Максим Цветков.

Биатлон

Тюмень

Кубок России

Женщины

Гонка преследования

1. Екатерина Каплина (Ханты-Мансийский автономный округ) — 31.50,9 (2 промаха)

2. Виктория Сливко (Тюменская область) — отставание +29,3 секунды (4)

3. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,4 (4)

6. Маргарита Васильева +1.57,2 (7)

12. Татьяна Акимова +3.41,7 (4)

17. Ольга Подчуфарова +5.04,4 (1)

Мужчины

1. Виктор Плицев (Удмуртия) — 36:29.9 (3)

2. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +15.6 (2)

3. Максим Цветков (Санкт-Петербург) +48.8 (4)

4. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1:19.0 (6)

5. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) +1:20.5 (1)

6. Михаил Первушин (Московская область) +1:28.3 (3)