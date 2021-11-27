Каплина выиграла гонку преследования на Кубке России в Тюмени
Представительница Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Каплина выиграла гонку преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону.
Второй стала Виктория Сливко, замкнула тройку — Анастасия Егорова. Победительница спринта Маргарита Васильева — на шестой позиции.
Ольга Подчуфарова заняла 17-е место.
У мужчин лучшим стал Виктор Плицев. Второе место занял Дмитрий Иванов, замкнул тройку Максим Цветков.
Биатлон
Тюмень
Кубок России
Женщины
Гонка преследования
1. Екатерина Каплина (Ханты-Мансийский автономный округ) — 31.50,9 (2 промаха)
2. Виктория Сливко (Тюменская область) — отставание +29,3 секунды (4)
3. Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,4 (4)
6. Маргарита Васильева +1.57,2 (7)
12. Татьяна Акимова +3.41,7 (4)
17. Ольга Подчуфарова +5.04,4 (1)
Мужчины
1. Виктор Плицев (Удмуртия) — 36:29.9 (3)
2. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) +15.6 (2)
3. Максим Цветков (Санкт-Петербург) +48.8 (4)
4. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1:19.0 (6)
5. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) +1:20.5 (1)
6. Михаил Первушин (Московская область) +1:28.3 (3)
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