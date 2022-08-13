Тренер тюменских биатлонистов рассказал, как Гараничев мотивирует молодых спортсменов

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону и личный тренер Евгения Гараничева Максим Кугаевский рассказал, как его подопечный впервые за долгие годы готовится к сезону вне сборной команды.

«Мы рады, что Евгений Гараничев решил продолжить карьеру и тренируется с нашей командой. Он доволен условиями сборов и работой с другими спортсменами. Для них он является примером, но так и должно быть. Он показывает, как надо подходить к тренировкам, какую работу делать, как правильно выполнять тренерские задания.

Для молодежи это отличная мотивация — тренироваться с призером Олимпийских игр. Сейчас Евгений находится с нами на сборе в Сочи, где готовится к стартам на Кубок содружества», — рассказал Кугаевский Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Гараничев выступил на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, где занял 113-е место в спринте. После этого спортсмен был отправлен на Кубок IBU.