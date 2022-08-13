Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:04

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону рассказал о подготовке к этапам Кубка содружества

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о подготовке команды к летним этапам Кубка содружества в Сочи и Тюмени.

«В межсезонье у нас произошло только одно изменение. Вместо ушедшего в Санкт-Петербург в команду своего отца Евгения Идинова пришел из Удмуртии Александр Поварницын, который также продолжает тренироваться в сборной. Он сам изъявил желание выступать за команду Тюмени. Мы не приглашали его специально, но пошли ему навстречу, поскольку была вакансия.

К летним этапам Кубка содружества вряд ли кто-то из спортсменов будет готовиться целенаправленно. Все-таки главные старты у нас зимой, а это этап подготовки к ним и проверка, но мы решили выступить и в Сочи, и в Раубичах", — рассказал Кугаевский Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-biatlonistov-tyumeni-k-letnim-etapam-kubka-sodruzhestva-vryad-li-kto-to-budet-gotovitsya-tsel-1334712/
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Провальный сезон и хейт прошлого года. Почему Месси не попал в список претендентов на «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлонистка Акимова решила приостановить карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости