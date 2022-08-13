Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону рассказал о подготовке к этапам Кубка содружества

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о подготовке команды к летним этапам Кубка содружества в Сочи и Тюмени.

«В межсезонье у нас произошло только одно изменение. Вместо ушедшего в Санкт-Петербург в команду своего отца Евгения Идинова пришел из Удмуртии Александр Поварницын, который также продолжает тренироваться в сборной. Он сам изъявил желание выступать за команду Тюмени. Мы не приглашали его специально, но пошли ему навстречу, поскольку была вакансия.

К летним этапам Кубка содружества вряд ли кто-то из спортсменов будет готовиться целенаправленно. Все-таки главные старты у нас зимой, а это этап подготовки к ним и проверка, но мы решили выступить и в Сочи, и в Раубичах", — рассказал Кугаевский Metaratings.ru.