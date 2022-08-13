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Сегодня, 16:56

Татьяна Акимова приняла решение приостановить карьеру

Иван Торопцев
Корреспондент
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Татьяна Акимова.
Фото Андрей Аносов, СБР

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил, что Татьяна Акимова, представляющая его регион, решила приостановить карьеру.

«Татьяна решила приостановить карьеру. Окончательно завершать ее она не хочет, пока взяла паузу», — приводит ТАСС слова Кугаевского.

31-летняя Акимова — бронзовый призер чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете.

Спортсменка уже приостанавливала карьеру после Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Корея) в связи с рождением ребенка. Акимова вернулась к участию в соревнованиях осенью 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15464419
Биатлон
Сборная России по биатлону
Татьяна Акимова
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