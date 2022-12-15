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Сегодня, 16:07

Тренер Кугаевский назвал Сливко самым мотивированным человеком в женском биатлоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский прокомментировал результат Виктории Сливко, которая заняла третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка России.

«Вика у нас самый мотивированный человек в женском биатлоне, несмотря на все неприятности, которые на неп обрушились в последние годы, когда ее убирали из сборной команды. Она очень волевой человек. Таких спортсменок я давно не встречал, которые не сдавались при всех неудачах. В спорте надо каждый день выходить и доказывать, что ты что-то можешь, а многие не выдерживают такого давления, ломаются и начинают жаловаться на обстановку и тренеров. Вика не такая», — заявил Кугаевский Metaratings.ru.

В индивидуально гонке Сливко допустила два промаха и проиграла на финише победительнице Анастасии Гореевой 1 минуту 19 секунд.

Источник: https://metaratings.ru/news/kugaevskiy-slivko-samyy-motivirovannyy-chelovek-v-zhenskom-biatlone-1439770/
Виктория Сливко
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