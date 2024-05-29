Юрлова-Перхт: «Держу кулачки, чтобы у «Зенита» в финале Кубка России все получилось»
Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что будет болеть за «Зенит» в суперфинале FONBET Кубка России.
«Сейчас держу кулачки, чтобы у ребят в финале Кубка все получилось! Шансы хорошие, но никогда нельзя недооценивать соперника. Это я знаю в том числе и по себе», — приводит слова Юрловой-Перхт «Спорт День за Днем».
Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в «Лужниках». Трофей разыграют «Зенит» и «Балтика».
Источник: Спорт День за Днем
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