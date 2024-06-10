Губерниев — о деле Симон: «Давайте сначала в своем биатлоне разберемся»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу признания итальянским судом вины французской биатлонистки Жюли Симон в краже у своей подруги Жюстин Бреза-Буше тысячи евро.

«Нам бы сейчас со своим российским биатлоном разобраться, а не выяснять, что Симон украла у своей подружки. Пусть уж они как-нибудь сами между собой разберутся и примут решение, что им делать. Если бы мы оставались частью мировой биатлонной семьи — это имело бы смысл обсуждать, а так до этого мне нет никакого дела. Может быть, они еще раскопают, что мужья обеих тайно посещают любовницу, причем одну и ту же, внучку знаменитой путаны, которая пыталась соблазнить Юрия Никулина в известном фильме», — рассказал Губерниев Metaratings.

Ранее итальянский суд постановил признать Симон виновной в краже денег с карточки подруги по команде и выплатить тысячу долларов и заплатить штраф.