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Тренер Прокунин заявил, что провел переговоры о работе с главой СБР Майгуровым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер китайского клуба «Ляонин» Андрей Прокунин рассказал о ходе переговоров с руководством Союза биатлонистов России (СБР) по поводу возможной работы в сборной России.

«Мы хорошо пообщались с Виктором Майгуровым и Павлом Ростовцевым. Специально для этого я прилетал на Кубок Содружества в Мурманск. У меня было несколько встреч в олимпийском комитете. Мы также общались с Юрием Михайловичем Каминским. Я высказал пожелание по поводу нашей работы. СБР сделал предложение, исходя из того, что они имеют на данный момент. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу», — приводит слова Прокунина Metaratings.ru.

Прокунин имеет опыт работы в сборных Украины и Южной Кореи. После завершения работы с южнокорейской командой летом 2022 года тренер подписал контракт с клубом из Китая. Соглашение Прокунина с «Ляонином» рассчитано до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Виктор Майгуров
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