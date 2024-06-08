Биатлонистка о пороке сердца: «Рада, что все обошлось»

Российская биатлонистка Анастасия Егорова рассказала, что у нее обнаружили порок сердца.

«Как объяснили врачи, сердце было не такое большое. Потом начались определенные тренировки, которые увеличили объем сердца. Так открылись стенки, удалось увидеть вот этот вот дефект.

На тот момент — да. Если бы обнаружили позднее, то делали бы операцию не через вену. Пришлось бы вскрывать грудную клетку, а это означает, что со спортом пришлось бы завязать. Так на тот момент мне говорили врачи. Я рада что все обошлось. Это был тяжелый период в моей жизни», — цитирует спортсменку Sport24.

29-летняя Егорова является чемпионкой России-2018 в индивидуальной гонке на 15 км и бронзовой призеркой Универсиады-2017.