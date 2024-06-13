Биатлонисты Каплина и Бурундуков покинули сборную Югры

Биатлонисты Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков покинули сборную Югры, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на главного тренера региональной команды Евгения Редькина.

По данным источника, Каплина продолжит карьеру в команде Башкортостана. Бурундуков будет выступать за Тюменскую область.

Причиной ухода 28-летней биатлонистки стало нежелание работать с региональными тренерами после того, как она не попала в состав сборной России.