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Тренер Поварницына: «Саша изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально»

Алина Савинова
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Максим Кугаевский, тренер российского биатлониста Александра Поварницына, высказался о победе своего подопечного в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

«Саша в этом году изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально. Это показывали кроссовые срезы, которые проходили в команде. Он сбросил в районе минуты на трех километрах и естественно улучшил свои результаты на лыжах. С лишним весом все-таки некомфортно бежать. Он очень серьезно и рационально подходит к питанию, в чем ему помогает жена. У них хорошая спортивная семья. Отсюда и результат», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Второй результат в индивидуальной гонке показал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Уфе проходит с 15 по 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-povarnitsyna-sasha-sbrosil-ves-i-pribavil-funktsionalno-otsyuda-i-rezultat-1439762/
Биатлон
Александр Поварницын
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