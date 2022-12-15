Тренер Поварницына: «Саша изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально»

Максим Кугаевский, тренер российского биатлониста Александра Поварницына, высказался о победе своего подопечного в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

«Саша в этом году изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально. Это показывали кроссовые срезы, которые проходили в команде. Он сбросил в районе минуты на трех километрах и естественно улучшил свои результаты на лыжах. С лишним весом все-таки некомфортно бежать. Он очень серьезно и рационально подходит к питанию, в чем ему помогает жена. У них хорошая спортивная семья. Отсюда и результат», — цитирует Кугаевского Metaratings.ru.

Второй результат в индивидуальной гонке показал Эдуард Латыпов. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов.

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Уфе проходит с 15 по 18 декабря.