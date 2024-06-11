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Васильев о биатлонистке Симон: «Воровство — это болезнь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал признание итальянским судом вины французской биатлонистки Жюли Симон в краже 1000 евро у напарницы по сборной Жюстин Бреза-Буше.

«Видимо, это такой случай болезни воровства. Сложно объяснить, почему человек обворовывает товарища по команде или просто другого человека. Рано или поздно любое мошенничество или воровство раскрывается. Надеяться на то, что это будет нераскрыто — слишком наивно. Сложно давать оценку произошедшему, но мне кажется, что это болезнь», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

10 июня итальянский суд признал Симон виновной в краже денег с карточки Бреза-Буше. Биатлонистку приговорили к выплате штрафа и компенсации, сумма при этом не уточняется.

Жюли Симон. Звезда биатлона признана виновной по уголовному делу. Чем это грозит Жюли Симон?

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Васильев (биатлон)
Жюли Симон
Жюстин Бреза-Буше
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