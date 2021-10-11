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СБР вынес выговор Матвею Елисееву за нарушение спортивной дисциплины

Союз биатлонистов России вынес выговор Елисееву
11 октября, 15:53
Матвей Елисеев. Фото AFP
Матвей Елисеев. Фото AFP
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Дисциплинарный комитет Союза биатлонистов России (СБР) вынес выговор Матвею Елисееву, нарушившему дисциплину, сообщает пресс-служба организации.

«Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и его исключения из состава сборной России. Надеюсь, что в этом деле поставлена точка и все спортсмены национальной команды сделают для себя должные выводы», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.

В августе произошел конфликт между Елисеевым и старшим тренером сборной Юрием Каминским. Спортсмен был переведен в группу под руководством Сергея Башкирова.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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