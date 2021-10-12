Шипулин объяснил, зачем в Госдуме нужны спортсмены

Бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал о своей деятельности в качестве депутата Государственной думы.

«Начинаю работу в Госдуме VIII созыва. Впереди 5 лет напряженной, интересной, ответственной и важной работы.

В этом созыве у меня новая должность — меня назначили заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту. Эта та сфера деятельности, где я, что называется, как рыба в воде.

И, пожалуй, это назначение — ответ на бесконечные вопросы «А зачем в Госдуме спортсмены?». А затем, чтобы вопросами физкультуры и спорта занимались те, кто в этом по-настоящему разбирается, кому эта тема близка, интересна и понятна", — написал Шипулин в Instagram.

На Олимпиаде в Сочи Шипулин завоевал золото в эстафете. Но в 2020 году он лишился титула олимпийского чемпиона после того, как за допинговые нарушения был дисквалифицирован Евгений Устюгов.