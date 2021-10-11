Тренер рассказал, почему российская биатлонистка Жураускайте перешла в сборную Литвы

Бывший тренер российской биатлонистки Лидии Жураускайте Александр Косорыгин высказался о решении спортсменки выступать за Литву.

«Следует сказать, что Лидия принимала решение самостоятельно. Биатлон не массовый вид спорта, здесь все так или иначе друг друга знают, переговоры и размышления с обеих сторон продолжались больше года.

Мурманские спортсмены вообще очень часто «меняют судьбу», переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны тенге (деньги), а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция (главного спортивного комплекса Мурманской области) «Долины Уюта» длится уже 15 лет и все еще не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать», — цитирует Косорыгина ТАСС.

Жураускайте ранее рассказала, что мечтает выступить за сборную Литвы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.