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Тренер рассказал, почему российская биатлонистка Жураускайте перешла в сборную Литвы

Тренер объяснил причины перехода российской биатлонистки Жураускайте в сборную Литвы
11 октября, 12:16
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Бывший тренер российской биатлонистки Лидии Жураускайте Александр Косорыгин высказался о решении спортсменки выступать за Литву.

«Следует сказать, что Лидия принимала решение самостоятельно. Биатлон не массовый вид спорта, здесь все так или иначе друг друга знают, переговоры и размышления с обеих сторон продолжались больше года.

Мурманские спортсмены вообще очень часто «меняют судьбу», переезжая в другие регионы или в страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны тенге (деньги), а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция (главного спортивного комплекса Мурманской области) «Долины Уюта» длится уже 15 лет и все еще не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же и «умирать», — цитирует Косорыгина ТАСС.

Жураускайте ранее рассказала, что мечтает выступить за сборную Литвы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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