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Сегодня, 12:13

Сола выиграла гонку преследования на этапе Международной лиги биатлона

Алина Савинова
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Белоруска Анна Сола стала первой в гонке преследования на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. 27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 50,1 секунды.

Второе место заняла россиянка Елизавета Каплина (+1.09,7 секунды). Тройку лидеров замкнула еще одна российская биатлонистка Кристина Резцова (+1.27,0), которая в борьбе за бронзу обошла Викторию Сливко.

Ранее у мужчин пасьют выиграл представитель Белоруссии Антон Смольский. Вторым стал Антон Бабиков, третьим — Карим Халили.

Биатлон
Анна Сола
Елизавета Каплина
Кристина Резцова
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