Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:40

Бабиков: «Доволен гонкой, потому что в такую морозную погоду я редко показываю хороший результат»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял второе место.

«Не все получилось, но гонкой доволен, потому что в такую погоду я редко показываю хороший результат, так как слишком мерзлявый, но удалось побороться и сконцентрировано провести концовку гонки, потому что это всегда самые ответственные моменты. Во время гонки руки не замерзали, но чувствуется, что холоднее на четыре-пять градусов, чем вчера. Уже на откатке лыж я начал подмерзать, и после пристрелки забежал погреться. Это пограничная для меня температура. Я чувствовал, что Карим Халили преследует меня на последнем круге. Анализируя вчерашнюю гонку понимал, что ни за что нельзя его подпускать на последнем подъеме, потому что дальше он спокойно за мной сядет. Как с более мощным соперником с ним тяжело бороться на финише», — цитирует Бабикова Metaratings.ru.

Гонку выиграл представитель Белоруссии Антон Смольский. Тройку лидеров замкнул Карим Халили, который днем ранее одержал победу в масс-старте.

Источник: https://metaratings.ru/news/babikov-v-takuyu-moroznuyu-pogodu-ya-redko-pokazyvayu-khoroshii-rezultat-307103/
Биатлон
Антон Бабиков
0
Читайте также
Синнер обыграл Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP
Капитан «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смольский победил в гонке преследования на этапе Международной лиги биатлона

Сола выиграла гонку преследования на этапе Международной лиги биатлона

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости