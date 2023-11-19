Бабиков: «Доволен гонкой, потому что в такую морозную погоду я редко показываю хороший результат»

Российский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. Спортсмен занял второе место.

«Не все получилось, но гонкой доволен, потому что в такую погоду я редко показываю хороший результат, так как слишком мерзлявый, но удалось побороться и сконцентрировано провести концовку гонки, потому что это всегда самые ответственные моменты. Во время гонки руки не замерзали, но чувствуется, что холоднее на четыре-пять градусов, чем вчера. Уже на откатке лыж я начал подмерзать, и после пристрелки забежал погреться. Это пограничная для меня температура. Я чувствовал, что Карим Халили преследует меня на последнем круге. Анализируя вчерашнюю гонку понимал, что ни за что нельзя его подпускать на последнем подъеме, потому что дальше он спокойно за мной сядет. Как с более мощным соперником с ним тяжело бороться на финише», — цитирует Бабикова Metaratings.ru.

Гонку выиграл представитель Белоруссии Антон Смольский. Тройку лидеров замкнул Карим Халили, который днем ранее одержал победу в масс-старте.