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Сегодня, 14:24

Второй этап Кубка лиги клубного биатлона может состояться в декабре в Уфе

Алина Савинова
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Один из учредителей Кубка Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов сообщил, что второй этап соревнований может пройти в декабре в Уфе.

«Прорабатываем вопрос и возможность проведения второго этапа в декабре в Уфе», — приводит ТАСС слова Нуждова.

Первый этап Кубка Международной лиги клубного биатлона состоялся 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. В рамках двух соревновательных дней были проведены масс-старты и гонки преследования. Победителями масс-стартов стали российские биатлонисты Карим Халили и Анастасия Гореева. Пасьюты выиграли белорусы Антон Смольский и Анна Сола.

Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составил 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получили по миллиону.

Источник: https://tass.ru/sport/19323983
Биатлон
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