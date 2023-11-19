Второй этап Кубка лиги клубного биатлона может состояться в декабре в Уфе

Один из учредителей Кубка Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов сообщил, что второй этап соревнований может пройти в декабре в Уфе.

«Прорабатываем вопрос и возможность проведения второго этапа в декабре в Уфе», — приводит ТАСС слова Нуждова.

Первый этап Кубка Международной лиги клубного биатлона состоялся 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске. В рамках двух соревновательных дней были проведены масс-старты и гонки преследования. Победителями масс-стартов стали российские биатлонисты Карим Халили и Анастасия Гореева. Пасьюты выиграли белорусы Антон Смольский и Анна Сола.

Суммарный призовой фонд соревнований в рамках первого этапа составил 8 миллионов рублей. Победители каждой из четырех гонок получили по миллиону.