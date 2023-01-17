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Сливко считает, что Кубок России по биатлону сильнее Кубка IBU

Мария Гусева
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Российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что считает внутреннее российское первенство более высоким по уровню, чем Кубок IBU.

«Я думаю, что Кубок России даже посильнее, потому что, когда я бегала на Кубке IBU, выигрывала много гонок и завоевывала глобусы, было мало девочек, способных выиграть, — цитирует Metaratings.ru Сливко. — Сейчас у нас в России постоянно меняются лидеры, много девчонок, способных победить и попасть в призеры, а там крутились одни и те же десять человек. Так что в России достаточно высокая конкуренция».

В текущем сезоне 28-летняя Сливко после пяти этапов Кубка России по биатлону лидирует в генеральной классификации.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях в начале марта 2022 года. 16 сентября Конгресс организации продлил отстранение.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Виктория Сливко
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