Динара Алимбекова теперь будет выступать под фамилией Смольская

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова будет выступать под фамилией своего мужа, капитана сборной Белоруссии Антона Смольского.

«Надеюсь, болельщики меня узнают», — написала Смольская в своих соцсетях.

26-летняя Смольская — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница в спринте и серебряный призер в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (2020 год). Также белорусская спортсменка является чемпионкой мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы в смешанной эстафете и заслуженным мастером спорта Республики Беларусь.