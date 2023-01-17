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Биатлонистка Каплина: «Главная роль в моем прогрессе принадлежит Истомину и Норицыну»

Мария Гусева
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Российская биатлонистка Елизавета Каплина объяснила свой прогресс в сезоне-2022/23.

«Повзрослела, стала смотреть на некоторые вещи иначе, приобрела опыт, которого раньше не было, — цитирует RT Каплину. — Тем не менее думаю, что главная роль в моем прогрессе принадлежит все-таки Артему Истомину и Виталию Норицыну. Если сравнивать, то, наверное, в соотношении 70 на 30».

Спортсменка также рассказала о самом сложном сезоне в своей карьере.

«Наверное, переход во взрослые гонки пять или шесть лет назад. Тот сезон стал для меня самым провальным. На Кубке России я даже в десятку не заехала и быстро поняла, что там совсем другие скорости», — резюмировала биатлонистка.

В текущем сезоне 26-летняя Каплина после пяти этапов Кубка России по биатлону занимает второе место в общем зачете, набрав 454 очка. Лидирует Виктория Сливко (468 очков).

Источник: RT
Биатлон
Виталий Норицын
Елизавета Каплина
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